HOMEM É VÍTIMA DE SEQUESTRO NA CIDADE DE SOBRAL!

O fato aconteceu na tarde de sábado (9), por volta das 14h, no bairro Boa Vizinhança.

Informações chegadas a Equipe do Sobral 24 horas, dão conta de que um homem seguia em seu carro no sentido Cohab 2 ao bairro Boa Vizinhança, quando foi surpreendido por quatro homens armados de revólver em duas motocicletas. Dois homens entraram no carro e obrigaram a vítima a ingerir uma substância (remédio para dormir), em seguida a colocaram dentro do porta-malas do veículo. Os

bandidos transitaram durante muito tempo durante à noite com o cidadão no porta-malas.





Na manhã de ontem (10), os meliantes obrigaram novamente a vítima a ingerir uma substância para dopá-la, ficando a vítima desacordada por várias horas.

O cidadão só foi liberado por volta das 14h de ontem (10) na estrada que dá à localidade de Tuína/Massapê. Os elementos roubaram dinheiro e alguns objetos, fugindo em rumo ignorado.





A Polícia Civil está investigando o crime.





(Sobral 24 horas)