IV Semana do Direito debate Sustentabilidade Ambiental em programação diversificada

O Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu, durante os dias 4 a 7 de novembro, a IV Semana do Direito. A edição teve como tema “Sustentabilidade Ambiental e Justiça Social no Semiárido”. 500 estudantes participam da programação, que incluiu palestras, minicursos, júri simulado e gincana.





Segundo o Coordenador do Curso de Direito, Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto, o evento representa um marco na história do curso, pelo engajamento dos professores, participação ativa dos estudantes e ainda pela temática inovadora. “A abordagem interdisciplinar da ciência do direito é fundamental para a formação de juristas conscientes de suas responsabilidades sociais e humanas. Além disso, claro, estamos atentos a este promissor ramo do Direito, que cresce e exige mais e mais profissionais capacitados! Nossos professores são conhecedores disso e nossos discentes estão sendo preparados para este mercado que se abre.”





O acadêmico Dimas Cisne participou da mesa de abertura do evento ao lado de autoridades da instituição e durante seu discurso ressaltou sua perspectiva sobre a Semana. “Este momento proporciona ensino, pesquisa e extensão e são oportunidades de encontrar expoentes do mundo jurídico, de ouvir seus pensamentos, de ampliar o entendimento e, talvez, de romper com a visão míope da prática pela prática e, principalmente, de perpetuar os pensamentos e as reflexões. Quero acreditar que podemos reviver os mais nobres valores éticos para estabelecer diálogos saudáveis, sensatos e focados no que temos e buscamos em comum, com tolerância aos sentimentos e pensamentos de cada um.”





O tema “Sustentabilidade Ambiental e Justiça Social no Semiárido” rendeu ao evento 10 minicursos, 6 palestras, 128 apresentações de trabalho, um júri simulado e uma gincana.





Para o Prof. Carneiro, o assunto é desafiador. “Certamente é um tema que nos tira da ‘zona de conforto’ na pesquisa jurídica. E este evento traduz o início de um ciclo de investigações e ações criativas de mudança do meio em que vivemos. Sim, pois é nossa responsabilidade traduzirmos em justiça social o dom jurídico que recebemos.”





“Nosso curso volta os olhos para o semiárido e para os anseios sociais aqui presentes. Estamos inseridos em um meio com características e necessidades muito peculiares, nada mais justo que nos importemos e dediquemos nossa atenção a isso”, destaca o coordenador.





Por último, o Prof. Carneiro Neto agradece o empenho do seu colegiado, especialmente aos seus Gestores e Membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE). “Temos aqui uma equipe que prima por valores como a alegria, respeito e trabalho. Não tem como dar errado. Agradeço a Deus por me permitir trabalhar em um ambiente tão rico de paz e acolhimento e, claro, aos meus colegas por darem o melhor de si em suas funções.”