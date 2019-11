Enem 2019: provas abordaram app de namoro, Lei Seca e renda do trabalhador

No último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, os participantes fizeram as avaliações de Matemática e Ciências da Natureza — que pontuam as questões de química, física e biologia. Neste domingo (10), o exame abordou como assuntos aplicativo de namoro, lei seca e também a renda do trabalhador brasileiro. No primeiro domingo (3), quando foram aplicadas as questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, as provas abordaram temas como liberdade de expressão, bullying e violência contra a mulher.





Em matématica, a partir de um aplicativo de relacionamento, o participante teria que calcular um bar com possibilidade de dar "match" com três pessoas. Também foi elaborada uma questão sobre a redução de acidentes com campanhas de Lei Seca, projetando quedas, O exame também destacou a projeção da renda média do trabalhador para 2020 com dados do IBGE.





Já as avaliações de ciências destacaram a rotação da Terra, o combate de pragas nos alimentos orgânicos, vacina contra retrovírus e também medicamentos para emagrecer.





As provas de Ciências da Natureza e Matemática do Enem começaram a ser aplicadas às 13h30 deste domingo. São mais de 1,7 mil municípios e 10.133 locais de provas em todo o país — no primeiro dia, 3,9 milhões dos 5,1 milhões de inscritos participaram. O segundo dia do exame termina às 18h30. Os candidatos respondem 90 questões. Metade sobre ciências da natureza e as outras 45 sobre matemática. Diferentemente do primeiro dia, neste não há redação.





