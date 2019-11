Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral é presa na Bolívia

Auditoria da OEA apontou “manipulações do sistema de informática” em “um nível alto” no último pleito.

Maria Eugenia Choque Quispe, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, foi presa na noite deste domingo (10).





Mais cedo, ela havia deixado o cargo, horas antes da renúncia do indígena Evo Morales à presidência do país sul-americano.





“Por intermédio desta, faço conhecer a você minha renúncia irrevogável ao cargo de presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, para a pacificação da situação atual no Estado Plurinacional da Bolívia, reafirmando minha vontade para uma investigação justa”, disse, na carta de renúncia, segundo o portal G1.





A Organização dos Estados Americanos (OEA) divulgou hoje um relatório preliminar apontando irregularidades no pleito de outubro.





De acordo com o documento publicado pela organização, “é pouco provável”, que Morales tenha obtido, já no primeiro turno, o número de votos necessários para sua reeleição no pleito ocorrido em 20 de outubro.





“As manipulações do sistema de informática são de um nível tão alto que necessitam de uma investigação mais aprofundada por parte do Estado boliviano, que deve determinar responsabilidades nesse caso grave”, disse o comunicado, segundo o site RFI.