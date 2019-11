Morre o humorista Rapadura, ex-ator de A Praça é Nossa

Ele era integrante do Comando Maluco.

Morreu nesta terça-feira (26) o humorista Charles Gutemberg, conhecido como Rapadura, aos 57 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Tricotando, da RedeTV!.





Gutemberg era integrante do Comando Maluco, do programa A Praça é Nossa, do SBT. No quadro, ele atuava ao lado de Marcelo Benny, o Bananinha.





O humorista foi demitido em 2017, após 15 anos de emissora. Ele também chegou a atuar com o humorista Dedé, de Os Trapalhões.





O ator estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia no intestino. A causa da morte não foi divulgada.





Após sair do SBT, Gutemberg tentou se candidatar a deputado federal pelo MDB de São Paulo, mas não se elegeu.





(Pleno News)