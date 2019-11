MP/CE lança edital com 44 vagas para promotor com salário de R$ 30 mil

Foi publicado nesta sexta-feira (29) o edital de concurso público com 44 vagas para promotor de Justiça. De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), serão 32 vagas para ampla concorrência, com nove para candidatos que se autodeclaram negros e outras três para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 30.404,42 e a taxa de inscrição é de R$ 280,00. Confira o edital