POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã de ontem (31), a Polícia Civil do Ceará, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, efetuou a prisão de Francisco Kennis Gonçalves (Nenen Gato da Pintor Lemos) que estava com um Mandado de Prisão Preventiva em aberto por roubo. Durante diligências realizadas para apurar um crime de homicídio e com informações que o indivíduo já vinha foragido de Fortaleza e estava escondido no Bairro Tamarindo com o nome falso de Francisco de Assis Soares Filho. Entretanto, após consultas no sistema policial, foi constatado o nome verdadeiro, bem como um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

