POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Uma equipe de Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral recuperou na manhã desta quinta-feira, dia 14, um Notebook e dois celulares que foram furtados, no dia 11/11/2019, de dentro da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC), órgão ligado à Secretaria de Gestão da Prefeitura Municipal de Sobral. Através das investigações, os Policiais Civis chegaram até uma residência localizada na Rua Campo Grande, Dom Expedito, onde encontraram o suspeito de nome Ozias Cordeiro Santos, 39 anos, que confessou ter sido o autor do furto e foi convencido a entregar os objetos produtos do crime. O suspeito foi conduzido à Delegacia, onde prestou depoimento. Os objetos recuperados foram apreendidos para serem restituídos a quem de direito.





(Polícia Civil/CE)