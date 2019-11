POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE MULHER ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Sobral, no dia 13/11/2019, realizou diligência de Busca Domiciliar em uma residência onde se tinha notícia da ocorrência de tráfico de drogas ilícitas, no distrito de Aracatiaçu, município de Sobral. No local, foram encontradas porções das drogas maconha e cocaína já embaladas para venda, sendo que a responsável Francisca Iara Lima Magalhães, recebeu voz de prisão.





Francisca Iara vem a ser companheira de Claudemir Gomes Braga vulgo “Preto”, que já foi preso pelo mesmo crime, mas não foi localizado.





(Polícia Civil/CE)