A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), realizou, na manhã desta sexta-feira (29), a incineração de mais de uma tonelada de entorpecentes apreendidos em ações policiais de 2015 até este ano. A queima do material ocorreu em uma cerâmica, situada na Região Metropolitana de Fortaleza.

