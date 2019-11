POLÍCIA MILITAR APREENDE MENOR SUSPEITO DE ROUBO EM SOBRAL

Policiais militares do Grupo de Apoio Tático da Uniseg Sobral apreenderam um adolescente em flagrante por roubo. A prisão aconteceu avenida Ministro César Cals, na manhã desta terça-feira (19). Durante o patrulhamento pelo bairro Terrenos Novos, a equipe policial se deparou com um assalto em andamento e conseguiu capturar o suspeito do crime, que estava em posse de um simulacro de pistola e dos pertences da vítima. O menor infrator foi conduzido à delegacia de Sobral e posteriormente recolhido ao núcleo de menores de Sobral.





(Uneseg Sobral)