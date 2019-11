Professora do UNINTA lança livro durante Congresso na Espanha

No dia 11 de novembro, a docente do UNINTA Dra. Michelle Ferreira Maia esteve em Málaga, na Espanha, onde lançou o seu livro “Milagreiros: um estudo sobre três santos populares no Ceará”, durante o XX Encontro Ibero americano de Valorización y Gestión de Cementerios Patrimoniales, Los Cementerios como recurso cultural, turístico y educativo.





O congresso foi realizado na Universidad de Málaga, entre os dias 11 a 16 de novembro. Segundo a professora Michelle, “participar de um evento desta grandeza e poder lançar um livro a nível internacional é colher os frutos de um árduo trabalho de doutorado, e além disso é uma excelente oportunidade de poder expor para a comunidade acadêmica os trabalhos desenvolvidos sobre o Ceará e o Brasil.”





No evento estiveram presentes pesquisadores de diversas nacionalidades: Argentina, Colômbia, Uruguai, México, Itália e Espanha, dentre outros países. A professora Michelle Ferreira Maia foi a única Brasileira e Cearense a lançar um livro no encontro.