QUADRILHA É DESARTICULADA POR POLICIAIS MILITARES DO RAIO, EM SOBRAL

Nas últimas semanas, um grupo criminoso vinha agindo cometendo vários assaltos nas proximidades da Universidade Estadual Vale do Acaraú e no Bairro Betânia, a última ação do grupo ocorreu na noite de ontem (21/11) quando cincos homens armados roubaram uma lanchonete no bairro Betânia.





Na manhã de hoje, várias equipes do CpRaio realizaram um cerco a um matagal no bairro Paraíso das Flores, que contou com apoio de várias patrulhas do 3° BPM e do helicóptero Fênix do Ciopaer, porém os suspeitos conseguiram fugir.





Continuando as buscas parte do grupo foi interceptado em um táxi já no bairro Sinhá Sabóia, e outra parte em uma residência na rua Rio Negro no bairro Sinhá Sabóia.





Cerca de nove pessoas foram conduzidas a Delegacia 24 de Sobral, na pose de um Revólver Calibre 32, vários aparelhos celulares roubados e dinheiro em espécie.





Cinco deles ficaram presos e foram identificados como Clenilton Carvalho de Sousa, 18 anos, José Antônio Paulo Matheus dos Santos Lino, 19 anos, Anderson Cleiton Torres de Sousa, 19 anos, Francisco Webert de Paula Gregório Moura, 20 anos, todos reconhecidos por diversas vítimas na Delegacia.





Fonte: Sobral 190