Por volta das 22h de ontem (21), foi registrado um roubo a pessoa no Bairro Alto do Cristo. Um cidadão foi abordado por um homem armado de revólver em uma bicicleta. O homem anunciou o assalto, subtraindo a bolsa com dinheiro e outros pertences da vítima.





Logo após o roubo, o ladrão fugiu em rumo incerto. A Polícia foi acionada, mas o assaltante não foi localizado.