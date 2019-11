SOBRAL - MORADORES DO BAIRRO VILA UNIÃO COLOCAM A "BOCA NO TROMBONE"

Moradores do bairro Vila União denunciam um esgoto a céu aberto na rua Senador Ulisses Guimarães, causando transtornos. Um cidadão construiu seu imóvel e colocou toda rede de esgoto, jogando diretamente na via pública, deixando o local imundo e sujo, com restos de alimentos e bastante escorregadio. A lama está invadindo o entorno das residências, prejudicando os moradores e as crianças que brincam no local.





Os moradores solicitam uma solução por parte dos órgãos fiscalizadores do município.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia