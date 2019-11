UNINTA funda Centro de Estudos Sobre o Criacionismo

O Magnífico Reitor do Centro Universitário INTA (UNINTA) assinou, no sábado (26) a portaria que cria o Centro de Estudos sobre o Criacionismo que se destina a estudar, esclarecer e disseminar a teoria do criacionismo, fundamentada nas Escrituras Sagradas. O momento aconteceu no dia em que a Igreja Adventista comemora o sábado da criação, no templo da Igreja Adventista situada à Rua Coronel Frederico Gomes, 1362, Campos dos Velhos.





De acordo com o Capelão do UNINTA, Pr. Gerson Pires de Araújo, “o Centro se propõe a demonstrar que o criacionismo é muito mais evidente em seu raciocínio e suas conclusões que qualquer outra teoria sobre as origens de nosso planeta, da vida e do homem como ser inteligente e racional. Procura ainda servir de fundamento para uma cosmovisão que seja coerente com os princípios da racionalidade, que integra tudo o que existe no universo e traz uma esperança gloriosa para o futuro do planeta Terra. Em breve será implantado esse Centro de Estudos para todo aquele que tenha interesse dele participar seja aluno, funcionário, professor ou membro da comunidade”, colocou.





O Pr. Gerson também faz o convite à comunidade acadêmica para fazer parte do novo projeto. “Aguarde, portanto, pela oportunidade de aumentar seus conhecimentos sobre esse tão palpitante tema recebendo crédito pelas atividades complementares de seu curso”.