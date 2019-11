VIOLÊNCIA EM SOBRAL: JOVEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA; VÍDEO

Um crime de morte foi registrado na manhã deste sábado, dia 16, por volta das 11:20h, na avenida Senador Fernandes Távora, Bairro Sinhá Sabóia.





Um jovem ainda não identificado foi assassinado com tiros na cabeça. A vítima morreu no local.



O crime aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Oiticica.





Os autores do crime fugiram em rumo ignorado.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os assassinos.





Mais informações em breve.