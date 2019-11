VIOLÊNCIA: MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA MATAM MULHER NA CIDADE DE MASSAPÊ/CE

Uma mulher morreu e outra ficou ferida, após serem agredidas por membros de facção, fato o ocorrido na noite de quarta-feira (6), na cidade de Massapê. A vítima que veio a óbito, foi identificada por Maria da Fátima Cunha do Nascimento, 24 anos, residia no bairro Manivão. ''Fatinha'', como era conhecida, morreu após dá entrada no hospital Senador Ozires Pontes. A outra vítima da facção, que também é do sexo feminino, segue hospitalizada recebendo os cuidados médicos. A polícia civil instaurou inquérito policial para apurar o caso.





(O Sobralense)