Viúva de Gugu comove em adeus ao marido e é amparada

Rose Miriam e o apresentador tinham três filhos.

A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, comoveu a todos os presentes no velório do apresentador ao se despedir do marido. A médica, que se emocionou diversas vezes durante o dia, não conseguiu esconder a dor da perda ao dar o último adeus ao companheiro de mais de 20 anos.





Em um dos momentos mais emocionantes, Rose arrumou o véu que cobria o corpo do marido e e chorou. Neste instante, ela precisou ser consolada por pessoas próximas.





O velório de Gugu Liberato aconteceu nesta quinta-feira (28) na Assembleia Legislativa de São Paulo. Famosos e anônimos foram ao local para dar adeus a um dos apresentadores mais queridos do Brasil.





O corpo de Gugu será enterrado nesta sexta-feira (29), no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.