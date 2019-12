1ª Turma de Médicos do UNINTA marca história na região

A primeira turma de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA) fez história, na noite do dia 12 de dezembro de 2019. Ao colar grau, os novos médicos se tornaram também os primeiros da região norte do estado do Ceará formados por uma instituição particular, a qual comemorou este ano os seus 20 anos de excelência.





Recentemente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) com a nota máxima, sem arredondamentos, o curso de Medicina do UNINTA se consagra como um dos melhores do país e mais uma vez mostrou a sua excelência ao promover para os concludentes uma noite inesquecível de glamour e acima de tudo, muita emoção.





O Magnífico Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, falou aos formandos com recordações ao início da caminhada. “Criar este curso não foi fácil e esta realização histórica, que estamos vivendo neste momento, coroa toda a determinação que seguimos na história de nossas vidas. Nós, família UNINTA, trabalhamos arduamente para fazer o melhor para todos os senhores e, apesar dos obstáculos, nunca desistirmos de buscar a excelência”.





O Reitor aproveitou também para aconselhar os novos profissionais que são entregues à sociedade. “Façam tudo com amor! Coloquem em prática a maior de todas as lições deixadas pelo médico dos médicos, Jesus Cristo, “amem ao próximo como a si mesmo”. Doem-se para esta profissão, como missão, que a tradição remonta de antes mesmo do próprio Hipócrates e até hoje é tida como uma das mais nobres desempenhadas pelo ser humano”, concluiu o Magnífico.





A Médica egressa do UNINTA, Dra. Larissa Maria Lino de Sousa, tomada pela emoção, discursou aos seus colegas. “Peço que tenham sempre em mente que a vida é maior que uma prova de residência, é maior que um salário estratosférico e que a nossa paz, a nossa saúde, valem muito mais do que qualquer status. Tenham o tempo de vocês. Sejam médicos que entendam que todo paciente é o amor de alguém e curem quando for possível, aliviem quando necessário e consolem sempre”, declarou a concludente.





Durante o evento também foi realizada a Noite de Hipócrates, o momento em que os novos médicos praticam o juramento de compromisso e ética com a profissão. No mesmo dia, pela manhã, em homenagem ao importante trabalho realizado pelo coordenador do curso, Prof. Dr. Klauber Roger Carneiro, os novos médicos nomearam a turma com o seu nome, que ficou gravado na placa oficial.





Confira os nomes dos Novos Médicos formados pelo UNINTA:





Dra. Alana Melo Vasconcelos

Dr. Alexandre Mourão Feitosa Freitas Campelo Filho

Dra. Alicia Cesar Nogueira

Dra. Amanda Glória Carvalho Machado

Dra. Ana Dedíza Oliveira Tomaz Arcanjo

Dr. Bruno Vasconcelos Aragão

Dra. Caronline Martias Nascimento Dinelly

Dr. Felipe Câmara Barros Pinto

Dr. Felipe Sombra Carvalho

Dra. Francisca Tayná Andrade Tavares

Dr. Francisco Eduardo Ribeiro Bezerra Monteiro

Dr. Gilberto Daniel Travecedo Ramos

Dra. Ianara Vieira Ronatto

Dra. Ianka Holanda Matos de Freitas

Dra. Iana Débora Rego Guedes Alcoforado

Dra. Iara Tomaz Parente

Dr. Israel Carneiro Tapeti França

Dr. Jânio Santiago Sousa

Dr. Joaquim Alves Carvalho Júnior

Dr. José Augusto Conrado Santos

Dr. José Boto Cruz Filho

Dra. Lara Martins Rodrigues

Dra. Lara Rodrigues de Albuquerque Sobreira

Dra. Larissa Maria Lino de Sousa

Dra. Luise Vasconcelos Paula Pessoa Dias

Dra. Luzia Júlia Porto Carneiro

Dr. Marcelo Alves da Silva

Dra. Margarida Luíza Mororó Corrêa

Dra. Mariana Valente Melo

Dra.Maria Cruz Garon

Dra. Maryana Feitosa de Oliveira Vasconcelos

Dr. Matheus Magno da Silva Néo

Dr. Matheus Mont’Alverne Napoleão Albuquerque

Dr. Maykon Borges Xavier

Dra. Melissa Melo Magalhães

Dra. Raissa reginaldo Pinheiro

Dr. Remilson Kittman Cavalcante