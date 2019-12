ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM MASSAPÊ

O sinistro aconteceu na tarde deste domingo (1), na estrada que dá acesso ao Distrito de Remédios, em Massapê.





Um jovem identificado por Kaio, 19 anos, transitava em uma motocicleta, quando se envolveu em um acidente com um carro. Infelizmente, o jovem teve óbito no local.





O corpo está no local, aguardando a chegada da perícia e do carro rabecão.



O condutor do carro se evadiu do local do acidente.





Mais detalhes em breve.