ACIDENTE ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS É REGISTRADO NO BAIRRO JUNCO, EM SOBRAL

Na manhã de hoje (14), por volta das 07h00, foi registrado um acidente de trânsito na avenida Humberto Lopes, bairro Junco, envolvendo três veículos.

O condutor de um veículo, que transitava pela avenida a Humberto Lopes, perdeu o controle do carro, colidindo em uma caminhonete Fiat Straada e em uma motocicleta.





O condutor do veículo causador do sinistro, evadiu-se do local, deixando o carro e alguns pertences dentro do veículo.





Felizmente, no acidente aconteceu apenas danos materiais.





Agentes da Guarda Municipal estiveram no local, realizando os procedimentos de praxe.