Bandido morre em troca de tiros com policiais do Cotar em São João do Jaguaribe

Um bandido morreu numa troca de tiros com policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar), no começo da manhã deste sábado (30), na região do Vale do Jaguaribe. O confronto ocorreu na zona rural do Município de São João do Jaguaribe (a 220Km de Fortaleza), no momento em que a Polícia fazia um cerco para capturar o acusado de crimes diversos.





A troca de tiros aconteceu em um matagal na localidade de Várzea Alegre. De acordo com as autoridades, o homem morto no combate com os policiais foi identificado, através de documentos, como Francisco Daniel Gomes da Silva. Ele estava sendo procurado na região por envolvimento em tráfico de drogas e roubos, segundo a Polícia.





Na madrugada de hoje, policiais do Cotar receberam informações da região onde Daniel estaria escondido e montaram uma operação, mas acabaram sendo recebidos a tiros pelo criminoso e revidaram. O corpo do bandido foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado (Pefoce) da cidade de Russas.





Com o bandido a Polícia apreendeu um revólver de calibre 38.





Crime misterioso





Também no começo da manhã deste sábado (30), a Polícia foi acionada a ir até Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde um corpo foi encontrado por moradores da comunidade conhecida como Área Verde.





Em um matagal, próximo a um campo de futebol, foi localizado o corpo de um homem. O cadáver apresentava marcas de tiros na cabeça. O morto estava com os pés e mãos amarrados. A Polícia acredita que se trata de mais um crime ligado à guerra de facções. A vítima não foi, ainda, identificada. O cadáver foi encaminhado à Perícia Forense (Pefoce).





(Fernando Ribeiro)