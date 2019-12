Colisão de moto com ônibus escolar deixa três pessoas mortas em Itapipoca nesta segunda-feira

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito ocorrido nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), no Município de Itapipoca, na região Norte do estado do Ceará (a 125Km de Fortaleza). O desastre ocorreu por volta de 6 horas, envolvendo uma motocicleta ocupada por dois homens e uma mulher; e um ônibus do transporte escolar daquele Município.





De acordo com o relato de testemunhas oculares do acidente, a moto com as três pessoas colidiu com um ônibus que levava professores da sede do Município para a Praia da Baleia. Os três mortos eram jovens que voltavam de uma festa e trafegava no sentido contrário ao ônibus escolar.





A batida foi tão forte que as três pessoas que estavam na moto foram arremessadas por vários metros de distância. Nenhuma delas usava capacetes. Duas delas foram jogadas foram da estrada e a terceira ficou morta no meio da rodovia.





Os três mortos não foram, ainda, identificados. Depois do trabalho pericial realizado no local do desastre, os corpos foram encaminhados ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), da cidade de Sobral.





Policiais rodoviários estaduais isolaram o local até a chegada da Perícia Forense.





Balanço





Outras nove pessoas morreram em acidentes no fim de semana. No intervalo entre a sexta-feira e o domingo, acidentes fatais aconteceram nos seguintes Municípios: Fortaleza (bairro Itaperi), Acopiara, Viçosa do Ceará, Quixadá, Ibaretama, Barro, Russas, Crato e Massapê.





