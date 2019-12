COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO DEIXA JOVEM MORTO EM TIANGUÁ

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo resultou na morte de um jovem de 20 anos na tarde desta terça (31/12) em Tianguá. O sinistro ocorreu por volta das 13h00 na Rodovia nova que liga o Sitio Pitanga na CE 187 ao Supermercado Flangolândia na BR 222.

Ao Ibiapaba 24 horas os agentes do Demutran informaram que Emerson Freire Oliveira Silva, conduzia a motocicleta quando colidiu na D20 que trafegava no mesmo sentido e tentava fazer uma conversão para entrar em uma rua lateral. O jovem não resistiu ao impacto e morreu no local do acidente. Ainda de acordo com o Demutran, o motorista do veículo se apresentou na delegacia local a fim de prestar esclarecimentos sobre o acidente.





Equipes do Demutran, CPRAIO e Policia Rodoviária Estadual estiveram no local a até a chegada da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)