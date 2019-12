CROATÁ: "TARADÃO DAS CALCINHAS" É PRESO EM FLAGRANTE!

O fato foi registrado ontem, dia 24/12, por volta de 04h da madrugada, quando a composição policial de Croatá, composta pelo Sargento Alves, Soldado J. Araújo e Soldado Antônio Neto (VTR 3722) receberam uma ligação, informando que um homem estaria furtando peças íntimas no seu quintal.

A vítima já teria visto nas filmagens de câmeras colocadas na residência, já para saber quem estava furtando as peças íntimas (calcinhas), no dia anterior, a vítima tinha feito um boletim de ocorrência sobre o caso, mas que na madrugada conseguiu flagrar o acusado Valdeci Vieira de Sousa, 55 anos, natural de Ipu, solteiro, agricultor, residente no Sítio Taboca, Croatá, ele estava só de calcinha e de posse de uma foice.

Os PMs foram até o local e ao chegar viram o acusado amarrado os pés e mãos em uma árvore em frente a residência da vítima, estava machucado na cabeça e outras escoriações pelo corpo, causados pela família da vítima, que afirmou que ele tentou fugir e tiveram que usar da força para dominá-lo até a chegada da polícia.





Os PMs pegaram o acusado e passaram na casa dele para pegar o documento e lá flagraram diversas calcinhas no varal estendidas dentro de sua casa, o acusado confirmou que tem o hábito de furtar e usar as calcinhas, depois de colhido todas as informações fizeram a prisão e condução Valdeci e da vítima à Delegacia Regional de Tianguá para os devidos procedimentos legais, onde mesmo foi autuado em flagrante no Art. 155 CP e ART 14 CP.





Fonte: Ipaporanga Notícias