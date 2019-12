CRUELDADE: Espancada por pais adotivos, criança de MS está em estado grave

O menino de apenas oito anos que foi espancado pelos pais adotivos Israel Zanoni e Sarah Zanoni continua internado em estado grave na UTI. Ele era de Corumbá (MS) e foi adotado pelo casal em outubro deste ano. Na polícia, os pais alegaram que teriam “batido na criança para corrigir”. O caso causou revolta nas redes sociais e para aumentar a indignação das pessoas, uma foto, que seria da criança, foi divulgada nas redes sociais.





Ele foi adotado após passar por todos os procedimentos burocráticos, e então levado para o Paraná. De acordo com as informações policiais, o menino foi levado para o hospital com hematomas, quando o Conselho Tutelar foi chamado. Ele tinha marcas roxas nas costas e na região da cabeça. O casal foi preso, e admitiu que teria batido na criança usando um chinelo e também uma varinha. A mãe alegou que “estava nervosa” e com a “cabeça cheia”. A vítima teria apanhado no sábado, mas só foi levada ao hospital porque teve convulsões no domingo, quando a polícia foi então chamada.

Fonte: Olharms