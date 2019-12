DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que um veículo da coleta de lixo da Prefeitura de Sobral estava transitando em alta velocidade na Rua Cel. Albuquerque, no Bairro Santa Casa.

Veja a denúncia na íntegra:

"Solicito a prefeitura de Sobral que oriente os motoristas dos seus veículos a seguir as normas de circulação no trânsito, pois hoje dia 02/12/2019 às 13:25 hs, deparei-me com o veiculo da coleta de lixo transitando na rua Cel. Albuquerque, Bairro da Santa Casa em alta velocidade, fato que não é a primeira vez que acontece atitude irresponsável do motorista, colocando em risco a vida de moradores e usuários do Hospital que utilizam o serviço na emergência diariamente."