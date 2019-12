DRA. ISIS YARA FARIAS RECEBE PRÊMIO EM BRASÍLIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA

A Secretária de Assistência Social do Município de Marco, Dra. Isis Yara Farias, recebeu nesta quinta-feira (12), em Brasília, o prêmio do Programa "Criança Feliz 2019".





O Município de Marco foi um dos 10 municípios do Brasil selecionados para receber o reconhecimento do Ministério da Cidadania pela Boa execução do Programa Criança Feliz no Eixo de Integração com o SUAS. A premiação ocorreu em Brasília, durante o segundo Encontro Nacional do Programa Criança Feliz, onde foi recebido das mãos do Ministro da Cidadania, Osmar Terra, pela Secretária de Assistência Social do Marco, Isis Yara Farias que compareceu acompanhada pela Coordenadora, Isabele Caminha, Supervisora, Ana Carolina Pontes, e Visitadora, Luciene Freitas que representaram toda a equipe do Programa Criança Feliz do Município de Marco/CE.