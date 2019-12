Garis emocionam moradores ao fazer oração antes de iniciar o trabalho em Valparaíso

Talita Barbosa, moradora do município de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, estava a caminho do trabalho na sexta-feira, 13 de dezembro, quando se deparou com uma equipe da coleta de lixo fazendo uma oração antes de iniciarem suas atividades. “Hoje indo trabalhar, exatamente às 8 horas, me deparei com essa cena. Um círculo de oração dos nossos garis”, contou no Facebook.





Talita também fez questão de lembrar a importância dos profissionais para a limpeza urbana do município. “Independente do seu trabalho, nunca deixe de agradecer. Parabéns a todos os garis da nossa cidade por esse trabalho tão importante”, também disse no Facebook.





(Alô Valparaíso)