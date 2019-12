GRANJA-CE: MULHER E HOMOSSEXUAL FORAM PRESOS SOB A ACUSAÇÃO DE TRÁFICO NO DISTRITO DE TIMONHA

Uma mulher e um homossexual foram presos por pm’s do Raio de Granja durante a noite de ontem, domingo 29, sob a acusação de tráfico de drogas no distrito de Timonha.





Era por volta das 19h40 quando os militares da viatura Raio 054 receberam denúncias de comercialização de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Babilônia, no referido distrito. Os pm’s foram averiguar a denúncia e chegando logo avistaram um indivíduo que ao avistar a polícia tentou se livrar de uma sacola e correu para dentro da residência. Dentro da sacola havia várias trouxas de maconha e pedras de crack. O indivíduo foi identificado como Antônio Benedito da Silva de Sousa, 19 anos, mais conhecido como “Kelly Paredão”, o qual foi preso quando tentava pular o muro dos fundos da casa. De acordo com a polícia o indivíduo teria afirmado que trabalha em um bar de propriedade de uma mulher identificada como Maria do Socorro da Silva Dias, 52 anos, e que a droga seria dela, inclusive disse que na casa da dita mulher teria mais drogas. Os policiais conseguiram prender Maria do Socorro e dentro da casa foi apreendida mais drogas, no total de 104 pedras de crack, 24 papelotes de cocaína, 11 trouxas de maconha, um tablete de maconha e 990 reais em dinheiro trocado. Diante dos fatos a mulher e o homossexual receberam voz de prisão e foram autuados em flagrante sob a acusação de tráfico aqui na delegacia de Camocim.





(Camocim Polícia 24h)