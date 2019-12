GRANJA-CE: POLÍCIA MILITAR AGE RÁPIDO E PRENDE INDIVÍDUO QUE ESFAQUEOU EX-NAMORADA POR CIÚMES

Uma jovem foi esfaqueada por seu ex-namorado durante a madrugada de ontem, segunda-feira 30, no distrito do Parazinho, município de Granja. A Polícia Militar agiu com rapidez e eficiência e prendeu o acusado identificado como Marcílio Lima do Nascimento, 26 anos. Já a vítima foi identificada como Maria Bruna de Sousa, de 22 anos. Ela sofreu duas perfurações a faca, uma no pescoço e outra nas costas.





De acordo com as informações enviadas pela polícia ao Camocim Polícia 24h, era por volta de 01h20 da madrugada de segunda-feira, 30, quando o acusado teria invadido a casa da vítima e a esfaqueada. Após o crime o indivíduo fugiu do local. A vítima foi socorrida para a UPA de Granja e após os primeiros atendimentos foi transferida para a Santa Casa de Sobral, no entanto, não corre risco de morte.









Ciúmes e prisão





Já ao amanhecer do dia, segunda 30, por volta das 08h, os pm’s do destacamento de Granja foram informados que o acusado estaria escondido em sua casa localizada no distrito do Parazinho. Os militares foram imediatamente ao local, cercaram a residência e conseguiram capturar o acusado. De acordo com as informações, o suspeito teria confessado a autoria do crime e teria alegado ciúmes por parte dele, pois teria dito que estava sendo traído por ela. A faca usada no crime também foi apreendida e o homem foi conduzido para a DPC de Granja, local onde o caso foi repassado ao delegado plantonista que resolveu autuá-lo em flagrante por crime de lesão corporal combinado com lei Maria da Penha, sendo transferido para um presídio.





Efetuaram a prisão: Subtenente Fontenele, Sgt Passos, Cb R Nascimento e Sd Adriano





(Camocim Polícia 24h)