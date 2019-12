Há universidades que são centros de drogas, reafirma ministro da Educação em audiência na Câmara

A Comissão de Educação da Câmara, convocou uma audiência pública para que o ministro da educação, pudesse explicar suas declarações com relação às universidades federais.





O ministro da educação, Abraham Weintraub, foi convocado nesta quarta feira (11), para uma audiência pública, onde ele deveria prestar esclarecimentos com relação as suas polêmicas declarações com relação as universidades federais. No entanto, o ministro apenas reafirmou que as instituições de ensino superior do governo federal, são locais de plantação de maconha, o que gerou um imenso bate-boca.





Para Weintraub “as plantações de maconha são reflexo de um consumo desenfreado nas universidades”. Após esta declaração fez-se um tumulto generalizado na audiência, o que levou a sua interrupção pelo presidente da comissão, Pedro Cunha Lima (PSDB-PB).





Retomada a sessão, o ministro passou no telão uma série de reportagens sobre casos específicos de produção e tráficos de drogas ocorridos na Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Goiás (UFG).





Após isso, deu-se início a um novo bate-boca, que deu tom da sessão até o seu final. Weintraub não recuou de suas posições e continuou a defender que as “universidades são dominadas por esquerdistas”.





(A Gazeta)