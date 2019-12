Homem é agredido e preso por praticar importunação sexual contra uma mulher no ônibus

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após sofrer uma tentativa de linchamento dentro de um coletivo na zona Oeste de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido e autuado em flagrante por crime de importunação sexual contra uma passageira. O caso ocorreu na Avenida Francisco Sá, bairro Carlito Pamplona.





De acordo com as autoridades, Antônio José do Nascimento teria encostado na mulher (identidade preservada) e esta se afastou. No entanto, o homem voltou a se aproximar da vítima e desta vez tocou nas partes íntimas delas. Assustada, a mulher gritou por socorro e disse o que estava acontecendo.





Revoltados, os demais passageiros agrediram o suspeito até a chegada da Polícia. A PM encaminhou Antônio José à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no bairro Pan-Americano, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. De lá, ele seguiu sob escolta da PM para a carceragem da Delegacia de Capturas e Polinter (Centro), onde aguardará uma audiência de custódia no começo da próxima semana.





A Polícia informou que o homem detido trabalha vendendo bombons no Centro de Fortaleza e possui antecedentes criminais, tendo já sido enquadrado na Lei Maria da Penha.





