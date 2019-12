Homem é encontrado morto com marcas de facadas na zona rural de Hidrolândia

Um homem foi encontrado morto com marcas de facadas na tarde desta segunda-feira (16), às margens do Rio Feitosa, no distrito de Irajá, em Hidrolândia.





De acordo com informações de populares, o corpo possuía cerca de 20 perfurações a faca no peito. A vítima do crime foi identificada apenas pelo apelido de "Chaveirinho".





A Polícia Militar já foi acionada e o corpo deverá ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, de Canindé. A autoria e motivação do homicídio vão ser investigadas.





(A Voz de Sta. Quitéria)