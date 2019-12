HOMEM MORRE APÓS SER ATROPELADO POR VEÍCULO EM GUARACIABA DO NORTE

Um homem de 32 anos morreu ao ser atropelado por um veículo modelo “TrailBlazer”, na CE 187, na localidade conhecida como “Sitio Garrancho”, zona rural de Guaraciaba do Norte. O acidente ocorreu por volta das 19h30 da quarta (18), na altura do KM 202.





A vítima foi identificada como Juarez Duarte de Carvalho Neto, o qual não resistiu e morreu no local. Ao Ibiapaba 24 horas, os PMs informaram que o motorista se evadiu deixando o veículo no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral pela equipe da Pericia Forense (Pefoce). O veículo foi apreendido pelos PMs da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).





(Ibiapaba 24 horas)