Um idoso foi flagrando matando filhotes de cães na cidade de Sambaíba, interior do Maranhão. Na imagem, é possível ver a crueldade com que o homem mata os filhotes. As informações são do blog do Eduardo Sandes.





Segundo relatos, os animais foram mortos jogados contra o chão. O homem foi visto com uma faca.





Caso gerou revolta na cidade e na internet.





(180 Graus)