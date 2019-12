A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI !

Uma gestante em trabalho de parto precisou passar a noite nas cadeiras da sala de espera de uma maternidade de Sobral, no norte do Ceará, por falta de leito na unidade médica. Ela deu entrada no local na noite do domingo (8).





Em nota, a Maternidade Santa Casa da Misericórdia de Sobral informou que está funcionando acima da capacidade máxima. De acordo com a instituição, a unidade encontra-se com 70 pacientes, tendo capacidade para 53.





“Meu medo é acontecer algo com meu filho”, conta Roger Mota, de 21 anos. Ele é marido de Evelin Iria Silva, de 22 anos. A Maternidade Santa Casa da Misericórdia de Sobral informou ao casal que, pelo fato do bebê ser prematuro, não iriam fazer a cesárea naquele momento.





Segundo a maternidade, a paciente está em uso de corticoide e antibióticos para prevenir bactérias. O processo é o indicado para retardar o parto e garantir a completa formação do pulmão do bebê.





Mesmo com a situação delicada, a gestante não conseguiu um leito na maternidade. “Isso é injusto e não é humano”, reclama Roger. Ele disse ainda que a família chegou na unidade médica às 18h e foram atendidos às 20 horas e 30 minutos. Evelin está grávida do primeiro filho, com uma gestação de 35 semanas e 6 dias.





Com informações do portal G1/CE