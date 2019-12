Na noite de ontem (29), por volta das 22h00, foi registrado mais um furto de motocicleta na cidade de Sobral.





O veículo foi furtado da avenida Humberto Lopes, no bairro Junco.





A motocicleta furtada foi uma Honda CG Fan de cor preta e placa NQW-4733.





Quem souber informações do paradeiro do veículo furtado, entrar em contato com a Polícia (190).