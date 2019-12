INTERNAUTA DENUNCIA O DETRAN DE SOBRAL!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando as péssimas condições em que os candidatos à carteira nacional de habilitação (CNH) são expostos no Detran Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Quero mostrar o sofrimento das pessoas que vão tirar a CNH no Detran de Sobral, ficam expostas ao sol abrasador, fazendo fila na beira do asfalto, ficando vulneráveis a um atropelamento e sem banheiro para atender suas necessidades fisiológicas, isso por imposição do seu administrador."