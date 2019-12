Jovem é assassinado a bala ao sair de vaquejada em Santa Quitéria/CE

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (29), ao sair de uma vaquejada no bairro Flores, em Santa Quitéria.





Lucas Emanuel Sousa de Aquino foi atingido por dois tiros no punho direito, um na perna direita e outros quatro na região do tórax, de acordo com o Hospital Municipal. Segundo informações extraoficiais, a vítima estaria saindo do parque de vaquejada, quando teria sido rendido por dois homens e um terceiro que efetuou os disparos.





Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o hospital, mas cerca de 20 minutos depois veio a óbito. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal de Canindé. A Polícia já está em diligências no sentido de identificar e capturar os autores do crime.





Com este, foram contabilizados até o momento, 19 homicídios no ano de 2019 em Santa Quitéria.





(Portal A Voz de Sta. Quitéria)