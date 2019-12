Lista de doenças que dispensam carência para Aposentadoria por Invalidez

Para o segurado ter direito ao Auxílio-doença ou Aposentadoria por Invalidez, é necessário possuir Qualidade de Segurado e Carência.

A carência é o número mínimo de contribuições mensais necessárias para que o beneficiária tenha direito ao benefício.





O número de contribuições mínimas é de 12 prestações mensais consecutivas.





Caso tenha perdido a carência, para recuperar, basta pagar metade, ou seja, 6 parcelas.





Contudo, existem algumas doenças que, por serem muito graves, dispensam a carência, bastando apenas ter a Qualidade de Segurado, de acordo com o artigo 26 da Lei 8.213/91





Atualmente, as doenças consideradas para fins de concessão do benefício sem exigência de carência, são as seguintes:





tuberculose ativa;

hanseníase;

alienação mental;

neoplasia maligna;

cegueira;

paralisia irreversível e incapacitante;

cardiopatia grave;

mal de Parkinson;

espondiloartrose anquilosante;

nefropatia grave;

estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida — AIDS;

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada; e

hepatopatia grave.





Essa lista de doenças está regulamentada no artigo 147, II, anexo XLV, da Instrução Normativa 77/2015 do INSS.





Esta lista, em nosso entendimento não é taxativa. Caso exista outra doença tão grave quanto essas da lista e previstas na Lei, pode ser pedido a dispensa da carência, judicialmente.





Para tanto, entre em contato com um advogado especialista para analisar o seu caso específico.





Conteúdo original de autoria por Alberto Araújo Advogado e Professor. Mestre em Direito. Consultor/Mentor de Jovens Advogados.





Fonte: Jornal Contábil