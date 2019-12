Medicina Veterinária entrega jaleco para a turma 28 durante cerimônia

Para simbolizar a entrada dos novos acadêmicos na graduação, o curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Carlos Henrique, promoveu, na noite de quarta-feira (04), a Cerimônia do Jaleco para a Turma 28.





De acordo com o coordenador do curso, “o objetivo da cerimônia foi simbolicamente representar o ingresso dos discentes no curso de Medicina Veterinária, no semestre 2019.2. Durante o momento nós ressaltamos a qualidade do curso e a importância da profissão na sociedade”, colocou.





A estudante Ana Gabriela Paim Pessoa proferiu uma palavra para seus colegas e professores. “Estamos todos eufóricos e entusiasmados. Entretanto, ao mesmo tempo, estamos conscientes dos desafios que acompanharão nossa caminhada, cujos princípios devem ser humildade, companheirismo, respeito à Universidade e à vida animal e humana. Eu não poderia deixar de falar sobre os nossos queridos professores. É nítido ver o quanto eles fazem por nós, o quanto se esforçam, aconselham e puxam nossas orelhas”, declarou a caloura.