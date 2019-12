MULHER É ENCONTRADA MORTA DENTRO DE CASA EM TIANGUÁ/CE

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta dentro da casa onde mora na CE 187, próximo ao Sitio Pitanga em Tianguá. O caso ocorreu logo no inicio da manhã desta terça (10). A vítima foi identificada como Maria Luíza dos Santos.





De acordo com o marido, o casal teria discutido na noite anterior e ao acordar percebeu que a esposa estava em óbito na cama. Policiais Militares e Civis estiveram no local. O marido da vítima foi conduzido a Delegacia a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O local está sendo preservado até a chegada da equipe da Perícia Forense que fará a remoção do corpo ao IML de Sobral.

(Ibiapaba 24 horas)