Pescadores cearenses encontrados no Pará após oito dias desaparecidos chegam a Fortaleza

Tripulantes foram resgatados em Bragança, no Pará.





Chegaram a Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (25), os seis pescadores cearenses que passaram oito dias desaparecidos após a embarcação na qual estavam ficar à deriva em alto-mar. O grupo desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, na Capital, por volta das 15h.

Pescadores cearenses desembarcaram no aeroporto de Fortaleza após oito dias de desaparecimento / Foto: Helene Santos





Os tripulantes da embarcação “Isan Maru III”, quatro deles da mesma família, foram resgatados pela Marinha na última segunda-feira (23), próximo ao município de Bragança, no Pará.





O barco partiu do Porto dos Barcos, em Itarema, no litoral Oeste do Ceará, no dia 9, para realizar a atividade pesqueira. Antes do resgate, o último contato com a tripulação havia ocorrido no dia 15 de dezembro.

Barco pesqueiro desaparecido de Itarema com seis tripulantes é encontrado no Pará / Foto: Marinha





As buscas pela embarcação foram realizadas por meio do Serviço de Busca e Salvamento (Salvamar) Norte, que disponibilizou o Navio Patrulha Bracuí e uma aeronave Super Cougar, subordinada ao 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte para ajudar na procura das vítimas.





(Diário do Nordeste)