Marinha divulga Concurso Público - CPAEAM/2020 com 900 vagas

-A altura mínima é de 1,54m e a máxima é de 2,00m;-Ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021;-Ser brasileiro nato ou naturalizado, do sexo masculino;-Não ser casado ou não ter constituído união estável;-Ter concluído ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio.As inscrições devem ser realizadas durante o 20 de janeiro de 2020 até o dia 03 de fevereiro de 2020, sendo por meio do endereço eletrônico www.marinha.mil.br , das 08h às 23h59. A taxa de participação é de R$ 25,00.É necessário enfatizar as candidaturas também podem ser efetuadas diretamente em umas das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL), das 08h30 às 16h, nas unidades de: Rio de Janeiro - RJ; Angra dos Reis - RJ; Nova Friburgo - RJ; São Pedro da Aldeia - RJ; Vila Velha - ES; Salvador - BA; Natal - RN; Olinda - PE; Fortaleza - CE; Belém - PA; Amapá - AP; Piauí - PI; Santarém - PA; São Luís - MA; Rio Grande - RS; Porto Alegre - RS; Paranaguá - PR; Florianópolis - SC; Ladário - MS; Brasília - DF; Santos - SP; São Paulo - SP e Manaus - AM.Como método de avaliação dos concorrentes será aplicado Prova Escrita Objetiva durante a provável data da 1ª Quinzena de Abril de 2020, além de que há ainda Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física para Ingresso (TAF-i); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).Vale ressaltar que o Corpo de Praças da Marinha é composto por Praças da Armada (CPA); Praças de Fuzileiros Navais (CPFN) e Auxiliar de Praças (CAP), sendo as áreas de profissionais em Mecânica, Eletrônica e Apoio.Este Concurso Público tem o prazo de validade que termina no dia 17 de janeiro de 2021, conforme determina o edital de abertura disponível em nosso site, onde também é possível adquirir a Apostila Digital específica deste certame, elaborada conforme o conteúdo exigido.