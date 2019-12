Polícia caça ladrões que estão atacando joalherias em shoppings de Fortaleza. Ontem, o assalto foi no Iguatemi

A Polícia informa já ter pistas para identificar bandidos que, na noite desta quinta-feira (19), assaltaram uma joalheria no Shopping Iguatemi, no bairro Água Fria, em Fortaleza. O assalto foi praticado por bandidos especialistas neste tipo de ação e que já tacaram outros estabelecimentos em outros shoppings da Capital. Um vigilante foi baleado e as câmeras de segurança do local filmaram os ladrões em fuga. público, a direção do shopping confirmou o assalto e informou que está colaborando com as autoridades policiais para a identificação dos criminosos. Informou, também, que o vigilante ferido passa bem e o shopping continua funcionando normalmente.





De acordo com a Polícia, um dos bandidos rendeu os funcionários da joalheria R. Ximenes Joias e roubou várias peças que estavam à venda. Na fuga, um dos ladrões disparou um tiro contra um dos seguranças que havia sido alertado do assalto. O disparo causou correria e pânico entre funcionários e clientes das lojas. A Polícia Militar fez um cerco na área, mas não conseguiu localizar os bandidos.





Há três semanas, outro ataque semelhante aconteceu em uma joalheria no Shopping Via Sul, na Avenida Washington Soares. O ataque, porém, aconteceu sem disparos de arma de fogo.





Os dois casos estão sendo investigado pela Polícia Civil através da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).





Filmado





No ataque registrado nesta quinta-feira, as câmeras do shopping filmaram, ao menos, dois integrantes da quadrilha, que usam celulares com fones de ouvido para se comunicarem durante o assalto. A filmagem já está em poder da Polícia e imagens dos criminosos logo foram postadas nas redes sociais.





Leia a nota ao público emitida pela direção do Shopping Iguatemi:





“O Shopping Iguatemi Fortaleza esclarece que foi registrado, no início da noite desta quinta-feira (19), um assalto em uma joalheria. Após o ocorrido, o assaltante em fuga efetuou um disparo contra um segurança do empreendimento, que passa bem. O Shopping Iguatemi Fortaleza está colaborando com as autoridades a fim de identificar o indivíduo, lamenta o ocorrido, reafirma seu compromisso com a segurança e bem-estar dos seus clientes e informa que está funcionando normalmente.”





