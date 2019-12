Polícia Federal, Marinha e Ciopaer fazem operação no mar e apreendem barco lotado de contrabando

A Polícia Federal, em conjunto com a Marinha do Brasil e Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), apreendeu, nesse domingo (15), próximo ao Porto de Paracuru, a cerca de 39 milhas náuticas da orla da Capital cearense, uma embarcação carregada de mercadorias estrangeiras cuja importação é proibida, tais como remédios e spray pimenta, além de roupas, pneus e outros.





Dois ocupantes da embarcação foram presos em flagrante por crime de contrabando, com penas de 2 a 10 anos de reclusão, e conduzidos à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.





A embarcação e carga foram encaminhadas para a Alfândega da Receita Federal no Porto do Mucuripe. O montante dos produtos apreendidos está sendo contabilizado.





A ação policial teve a partição do Grupo de Pronta Intervenção do Núcleo de Polícia Marítima da PF e do Grupo de Presa da Marinha do Brasil, que operaram a partir do Navio-Patrulha “Goiana” do Comando do 3º Distrito Naval, bem como de aeronaves do Ciopaer da SSPDS/CE e do CAOP - Comando de Aviação Operacional da PF.





(Fernando Ribeiro)