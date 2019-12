Polícia Civil prende quadrilha suspeita de roubar e clonar veículos no Ceará

Cinco suspeitos foram presos no Ceará e um foi capturado no estado do Rio Grande do Sul.

Uma operação policial resultou na prisão de seis pessoas, na manhã desta terça-feira (17), suspeitas de participar de um grupo especializado em comercializar veículos clonados oriundos de roubos e furtos no Ceará e no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, a quadrilha também está envolvida com o comércio irregular de armas de fogo, agiotagem, crimes ambientais e encomenda de homicídios.





A operação denominada “OHLEPSE”, que significa espelho escrito ao contrário em alusão a clone de veículos, cumpriu 15 mandados, sendo quatro de prisão e 11 de busca e apreensão.





No Ceará, foram presos Antônio Francisco dos Santos, 41 anos, conhecido como “Antônio dos Bois”, José Murilo Granjeiro Sampaio, 47, e Cleto Agamenon da Silva, 23, e Francisco Granjeiro Sampaio, 50, o “Big Boy”. No Rio Grande do Sul foi capturado, também por força de mandado de prisão, Ygor da Costa Ramos, de 29 anos.





Os mandados foram cumpridos nas cidades cearenses de Altaneira, Assaré, Nova Olinda e Tarrafas, no Ceará, e também no município de Sapiranga, no Rio Grande do Sul.





Ainda segundo a polícia, durante a operação desta manhã, foram apreendidos carros, motocicletas e documentos. Agentes também conseguiram apreender vários carros e motos, além de documentos.





No total, 43 policiais civis do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI – Sul) e das delegacias do Crato, Farias Brito, Assaré, Arraripe e Delegacia de Defesa da Mulher do Crato participaram da ofensiva policial.





(Diário do Nordeste)

Foto Edson Freitas