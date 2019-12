POLICIAIS MILITARES DO CEARÁ REALIZAM MANIFESTAÇÃO PACÍFICA EM BUSCA DE MELHORES SALÁRIOS

Policiais militares e Bombeiros Militares do Ceará realizaram na manhã desta quinta-feira, dia 5, uma manifestação pacífica na Assembléia Legislativa do Ceará, atendendo ao chamado das lideranças políticas e associativas da corporação. Há cinco anos sem reajuste para corrigir as perdas inflacionárias eles pedem a compreensão do governo por melhores condições de trabalho. O estado do Ceará teve uma redução de 50% nos índices de homicídios graças ao trabalho diuturno e abnegado desses profissionais.

Fonte: Tático Total